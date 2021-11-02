Вызывает улыбку: 10+ впечатляющих фото "до – после", которые вдохновляют

Время бежит очень быстро, но в ежедневных хлопотах этого легко не заметить. По-настоящему оценить даже малейшие изменения можно, сравнив старые фото и новые. Поверьте, вы удивитесь!

Вот несколько таких фотосравнений с просторов интернета, которыми делятся пользователи всего мира. Они напоминают: в жизни все меняется, и у каждого в этом мире есть потенциал. И это касается не только внешнего вида людей, но и домашних любимцев, зданий или даже наших умений.

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Годы проходят, а улыбка – та же

Фото Reddit ryanmark01

Песик до того, как его забрали из приюта, и после

Фото Reddit mayaxs

"До и после большой уборки моей комнаты, когда я преодолел депрессию"

Фото Reddit rachelliyo

Невероятное перевоплощение!

Фото в Instagram Justadopedad "Завершил реставрацию автомобиля моей мечты"

Фото Reddit finallygotmymustang

Мурал в Познани, Польша

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Фото imgur cheekypocketwank

А он изрядно вырос за 5 лет

Фото Reddit Princess_34

6 лет упорного труда

Фото Reddit HolmesDraws

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Будто игрушечный!

Фото Reddit bert0ld0

Отреставрированный паркет 30-х годов прошлого века

Фото Reddit Fallinator95

Не прошло и года

Фото твиттер Lydia Bleasdale

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