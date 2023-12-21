Як створити особливу різдвяну атмосферу вдома, додати затишку до свята, а також які елементи у цьому допоможуть та здивують гостей, розповідає 24 Канал.

Також цікаво 10 деталей, які допоможуть створити затишок взимку

Різдвяна зірка

Різдвяна зірка – традиційний атрибут українського святкування. Її вважають символом народженням Ісуса Христа, адже про чудесну подію сповістила саме “Вифлеємська зірка”.

Водночас, крім символічного наповнення, зірка також може стати гарним елементом святкового декору. До того ж її доволі легко зробити власноруч за інструкцією від 24 Каналу.

Як виглядає різдвяна зірка: дивіться відео

Невеликий дідух

В Україні на Різдво заведено ставити на кут стола або будинку сніп, який називають дідухом. Це автентична прикраса, що символізує добробут та багатство.

Дідух має вигляд вертикального поставленого снопа, що складається з найкращого збіжжя, може прикрашатися кольоровими нитками, стрічками, квітами, плодами.

Однак для того, щоб зробити вашу домівку по-особливому різдвяною та затишною, не обов'язково використовувати цілий сніп сіна, достатньо буде придбати невеликий букет з колосків або зробити його власноруч зі збіжжя.

Яким може бути домашній дідух: дивіться відео

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Різдвяний "павук"

"Павук" – це традиційна прикраса оселі в Україні на різдвяні й новорічні свята. Кажуть, що він приносить щастя та процвітання. Таких "павучків" вважають оберегом та символом Всесвіту.

Це дуже затишна прикраса, що не тільки витончено й оригінально виглядає, а й тріпотить та постійно рухається під впливом потоків повітря.

Завдяки тільки цьому "павучку" можна перетворити домівку на справжнє осердя свята. Тим більше, що робиться він доволі просто, хоча й потребує часу.

Як виглядає різдвяний "павук": дивіться відео

Оригінальна свічка

Символ народження, початку життя, свічка неодмінно має бути на Різдвяному столі. Вона символізує мир, злагоду і надію на кращу долю, а також додає тепла та затишку.

Ще більшу силу та особливу красу матиме свічка, виго­товлена власноруч. До речі, зробити її доволі просто. Можна навіть нічого не купувати, а використати віск зі старих свічок. Водночас спеціально до Різдва домашню свічку можна прикрасити природними матеріалами чи перев'язати червоною стрічкою.

Якою може бути різдвяна свічка: дивіться відео

Різдвяний букет

Різдвяний букет – це ще один елемент, що з легкістю наповнить домівку затишком, а на додачу ще й ароматами зимового лісу.

Таку композицію можна придбати у квіткових магазинах, або зробити власноруч з кількох гілок хвої, шипшини чи навіть омели.

Ідея різдвяного букета: дивіться відео

Якщо ж хочеться більшої оригінальності, можна додати шишок та гірлянду до вази, щоб букет вийшов сяючим. Як це легко зробити вдома, читайте за посиланням.