5 интересных вопросов на первом свидании, которые раскроют человека

Неловкие паузы и банальные разговоры о любимом цвете – знакомо каждому, кто ходил на свидание в поисках второй половинки. Наладить контакт с человеком бывает непросто. Но несколько правильных вопросов превратят скучный разговор в интересную беседу.

Американский эксперт по отношениям Сьюзен Тромбетти убеждена, что все вопросы на первой встрече должны быть похожи на флирт. То есть вызывать у человека смех, интерес или ностальгию.

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Осторожные и в то же время игривые вопросы помогут выявить истинную суть человека: "Вы должны вызвать у собеседника хорошие чувства, которые проникают за тот образ, который он создал. Вызовите человека на эмоции, чтобы увидеть, кто на самом деле сидит напротив вас", – говорит Сьюзен.

Расскажи о своей первой любви. Каким он был / какой она была?

Это очень милый вопрос, звучащий небанально. Оно заставляет мысленно вернуться к лучшим моментам детства и забавным открыткам в младшей школе.

Вопрос о первой любви вызывает приятную ностальгию / Фото Pexels

Если же человеку трудно вспомнить свою первую любовь, эксперт советует тогда спросить о первой влюбленности в какую-то знаменитость. Такой опыт был практически у каждого – и это действительно многое может сказать о человеке.

Какой был твой первый поцелуй? А самое романтичное место, где ты целовался?

Еще один момент, вызывающий ностальгию и который, безусловно, заставит человека рассказать больше о своем прошлом. Сьюзен Тромбетти также убеждена, что через такие вопросы можно узнать представление человека об отношениях: "Что-то в этом вопросе есть кокетливое, веселое и с правильной долей серьезности", – отмечает эксперт по отношениям.

2 правды – 1 ложь

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Человек должен сказать 3 утверждения о себе, одно из которых будет ложью. Такая игра может стать отличным началом разговора и изрядно развеселить обоих.

Сьюзен вспоминает, что во время этой игры она услышала немало забавных историй от своих собеседников: "Один парень рассказал, что почти поджег ресторан, когда хотел затушить свечу своей салфеткой из ткани".

Небанальные вопросы могут развеселить вас обоих на свидании.

Чем бы ты занимался, если бы деньги не имели значения?

Когда поговорили о прошлом, пора узнать о настоящем и будущем. У каждого есть мечты, и ответ на такой вопрос может быть очень показательным:

Вы узнаете, насколько человек близок к своей мечте, насколько ответственен, как он вообще относится к деньгам и жизни,

– объясняет эксперт.

Такой каверзный вопрос поможет узнать больше о ценностях человека, ради чего он работает и живет.

Расскажи о своем любимом месте в мире

Теперь поговорим об увлечениях. Разговор о прошлых путешествиях или же вопрос "Где бы ты больше всего хотел побывать?" может многое рассказать о человеке. Он любит планировать или решает все спонтанно? Поклонник all inclusive или спешит увидеть в новом месте как можно больше?

А об этом спрашивать не стоит

Сьюзен Тромбетти также добавила 2 типа вопросов, которых лучше избегать на первом свидании.

Конкретные вопросы о работе

Можно узнать, кем человек работает и чем занимается, и подробнее – не стоит. Разговоры о работе в свободное время могут вызвать раздражение. Туда же и вопрос о заработной плате. Даже если вам очень интересно, выпрашивать, сколько собеседник зарабатывает, просто некрасиво.

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Вопрос о бывшем

Одно дело спросить о первой любви в детстве, и совсем другое – выяснять подробности последних отношений. Это может вызвать неприятные воспоминания и испортить настроение. Да и о своих бывших лучше не говорить много, иначе создается впечатление, что вы до сих пор живете прошлым.