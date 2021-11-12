Лучше, чем у дизайнеров: 15 блестящих нарядов, которые женщины сшили своими руками
Источник:Reddit
Мы все привыкли покупать одежду прямо в магазине или заказывать в Интернете. Но некоторые мастерицы все же берут в руки иглы с нитями и создают невероятные платья своими руками. Такие наряды не встретишь больше ни у кого, ведь их пошили с любовью в единственном экземпляре!
Наряды на этих фото сделаны настолько умело, что со стороны никто бы и не сказал, что их сшили дома, а не приобрели в дизайнерском магазине. Кое-кто шьет себе даже свадебные платья! Предлагаем вместе насладиться талантом этих женщин и, возможно, вдохновиться на создание собственной одежды.
Читайте также Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран
"Я сшила свадебное платье собственноручно"
Фото Reddit penniee95
"Вечернее платье, в котором я пойду как гостья на свадьбу"
Фото Reddit clrodrig06
"Наконец-то закончила это платье бабочки монарха!"
Фото Reddit cartierdior
"Наряд для похищения инопланетянами"
Фото Reddit love_wearЧто может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO
"Я вдохновлялась платьем из коллекции Dior"
Фото Reddit hyegineer
"Я решила сшить сама свадебное платье. До сих пор не могу поверить, что все так хорошо получилось"
Фото Reddit soggybutter
Настоящая русалочка!
Фото Reddit valorsociety_
"Шею малобюджетные платья, вдохновляясь дорогими"
Фото Reddit Paurovas
Интересно Искусство прятаться: мастерица удачно маскируется среди подробных рисунков
"Я воспроизвела платье-бабочку из иллюстрации начала 1900-х годов!"
Фото Reddit Nerrnerr
"Платье в стиле 17 века"
Фото Reddit Cacarosa
Платье, сшитое по образцу 1969 года
"Торжественное платье, сшитое для моей подруги"
Фото Reddit nicorns_exist
"Мое первое боди с собственным рисунком"
Фото Reddit Eatmashorrts
Рекомендуем Художник создает волшебные узоры из бумаги, призывая спасти коралловые рифы.
"Мне говорят, что платье похоже на наряды Мортиши Аддамс"
Фото Reddit IAmDuck-
"Платье 1940-х годов с накидкой готово"
Фото Reddit bookwormsfodder