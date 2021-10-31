Жутко и прекрасно одновременно: 15 невероятных свадеб в стиле Хэллоуина

Каких только безумных тематических свадеб не устраивают современные молодожены! Но особенно смелые пары делают жуткий грим, надевают темные наряды – и устраивают изысканную свадьбу в стиле Хэллоуина.

Объединить эти, казалось бы, совершенно противоположные праздники, решится не каждый. Но героям этой подборки удалось воплотить в жизнь самые креативные идеи и организовать свадьбу своей мечты, вдохновляясь Днем всех святых. Кто-то просто добавляет к свадебному декору тыквы, другие же полностью входят в готический образ. Такую свадьбу они точно не забудут!

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Роскошное платье невесты притягивает взгляд

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Фотосессия полностью передает атмосферу Хэллоуина

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Фраза "Пока смерть не разлучит нас" приобрела новое значение

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Пара полностью вошла в образ

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Интересный аксессуар – маски из листьев

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Куда же без тыквы?

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А эта пара изрядно повеселилась во время фотосессии

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Выглядят ужасно волшебно

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Красные цветы подходят невесте как нельзя лучше

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Лаконично и красиво

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Локация только подчеркивает атмосферу

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Не все невесты решаются на черную фату

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Как элегантно они смотрятся!

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Грим просто на высоте

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Даже дружки – в черном

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